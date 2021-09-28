Відома українська співачка Lama розповіла, чому досі не народила дитину і куди пропала на довгий час

Як передає Politeka.net, Lama (Наталія Дзенків) є відомою українською співачкою. Однак, в останні роки вона не випускала нових пісень і кліпів. Нещодавно, вона виступила на концерті до Дня Незалежності України та дала інтерв'ю Каті Осадчій, де розповіла куди пропала.

Так, цього разу в програмі "Світське життя" Катя Осадча взяла інтерв'ю у відомої української артистки під псевдонімом Lama (Наталія Дзенків). Телеведуча запитала у співачки, куди вона пропала і чому віддалилася від українського шоу-бізнесу.

"Перш за все мені необхідно було цей час, щоб віддалитися трохи від шоу-бізнесу, але побути з сім'єю, з самою собою. У мене дуже хороший чоловік, дуже хороша сім'я і я хотіла пожити як справжня нормальна людина", — пояснила свою пропажу співачка.

Також, Наталя розповіла, чому досі у неї немає дітей.

"У мене не було такого, щоб я мріяла мати дітей. Я в цьому себе чомусь не бачу. У мене не було усвідомленого рішення. Я у 23 роки зрозуміла, що потрібно дітей народити, тому що всі про це говорять. А Я розумію, що мене не тягне до цього. І зараз навколо мене так багато знайомих з дітьми, і я розумію, що їм важко, що там і мами, і бабусі й дідусі. А я така думаю, боже, моя мама У Франківську. Ну як я буду це все витягати? І Lamu зараз, тому що я дійсно зрозуміла, що я далі хочу продовжувати писати пісні", — відверто зізналася Lama.

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