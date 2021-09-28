Телеканал оголосив час прем'єри третього сезону популярного серіалу "Кріпосна"

Як пише Politeka.net, на сторінці " СТБ "в Instagram оголосили про майбутню прем'єру серіалу "Кріпосна". Відомо, що в серіалі знялися Соня Прісс, Максим Радугін, Тарас Цимбалюк і багато інших.

"Телеканал СТБ і FILM.UA Group анонсують дату старту нового сезону масштабної костюмованої мелодрами "Кріпосна. Жадана любов".

1 листопада о 20: 15 на СТБ відбудеться довгоочікувана прем'єра легендарного серіалу.

Глядачі нарешті дізнаються, які нові випробування доля приготувала для Катерини та інших головних героїв. Найважливіше питання-чи живий Андрій Жадан? Той день мав стати найщасливішим у житті Каті Вербицької, колишньої кріпосної пан Червінський. Вона, нарешті, отримала вистраждану свободу і пішла під вінець з Андрієм Жаданом. І тільки над їх головами церковний хор заспівав "Многая літа", як невідомий встромив ніж в груди Андрія і перетворив мрію щастя в жах все життя", - написано в публікації.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Невже таємниця року розкрита))) чекаю прем'єру", " українською?", "Тепер чекаємо в Росії", "у нас є місяць переглянути попередні сезони щоб згадати, а то з такою перервою навряд чи вийде почати дивитися, і зрозуміти що до чого", " чому так довго, аж 1 листопада тільки прем'єра? У Польщі, мабуть, вже показали третій сезон? Все заради заробітку... називати".

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