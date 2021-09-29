Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як провела час на модній вечірці

Як пише Politeka.net, у Каті Осадчої є троє дітей. Першого телеведуча народила бізнесмену Олегу Поліщуку, з яким розлучилася ще в 2004 році. Після цього Катя вийшла заміж в 2017 році за телеведучого Юрія Горбунова. У пари відразу з'явився син Іван, а нещодавно Осадча народила другу дитину для Юрія, якого назвали Данилом. Але Горбунов вже жартував, що чекає від Каті в 40 років ще дочка, яку назвуть Марічка.

А поки Осадча насолоджується відвідуванням модних вечірок. Зірка була присутня на 20-Річчі "Elle". Катя там засвітилася разом з Машею Єфросиніною, Аллою Костромічовою та іншими знаменитостями.

"Модний глянець Elle святкує двадцятиріччя в Україні! Найяскравіші Світські гості в нашому репортажі вже цієї неділі о 18.30!

Чиє прочитання дрес-коду black & white cocktail подобається найбільше?",- написала Осадча.

Фанати поставили понад 3 тисячі лайків і написали коментарі:

"Найбільше подобається образ Маші Єфросиніної і Ліди Лі", "стильна", " Марія красуня! Кримчанка!", "Алла як з мультфільму про монстрів", " всі такі гарненькі. А ось посмішка-виграшне Доповнення !!!".

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