Відомий хореограф і суддя популярного шоу "Танці з зірками" Макс Чмерковський показав розкішну блондинку, заради якої скасував заручини з дівчиною

Як передає Politeka.net, Макс Чмерковський є відомим танцюристом і хореографом. Нещодавно він став новим суддею шоу "Танці з зірками", де замінив місце Григорія Чапкіса. Також, варто відзначити, що він прославився в Україні як головний герой шоу "Холостяк".

Так, цього разу на своїй сторінці в Instagram Чмерковський опублікував нове відео. На кадрах він показав свою дружину - Пету.

У них зав'язався роман з австралійською танцівницею, коли Макс Чмерковський у 2012-му році брав участь на шоу "Dancing With The Stars". Зараз їх пов'язує не тільки шлюб, а й син - Шай, якому зараз 4 роки.

В програмі "ЖВЛ" він розповів, що до знайомства з Петою, він був заручений, однак, заради нового кохання йому довелося розірвати стосунки з відомою танцівницею українського походження Кариною Смірнофф.

"Ми познайомилися на Бродвеї. І я був заручений. А у неї був свій бойфренд. І ми якось на один одного не дивилися. А потім вже стало зрозуміло, що ми не можемо один від одного розбігтися", — розповів Макс Чмерковський.

"Я хотів одружитися один раз. Ось це у мене була мрія в житті. Я не хочу ніяких розлучень. І мені здається, відносини з Петою - це фундамент дуже сильний", поділився суддя "Танці з зірками"

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