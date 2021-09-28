Українська співачка Надя Дорофєєва розповіла, що зараз з танцюристом Євгеном Гончаренком

Як пише Politeka.net, більше місяця тому танцюрист Наді Дорофєєвої був побитий на вулиці. Євген розповідав, що після побиття у нього відсутня частина черепа. Після виходу з коми Гончаренко зробили операцію, поставивши титанову пластину.

Надя Дорофєєва в сторіс розповіла про стан танцюриста.

"Дружині зробили ще одну операцію. Наш хлопчик поправляється. Спасибі ще раз всім, хто турбувався", - написала співачка.

Артистка також додала фото Євгена. на якому він посміхався і був із забинтованою головою.

Сам Гончаренко теж опублікував пост в сторіс.

"Я повернувся. 2.0. Додому повертається вже титановий хлопчик", - написав Євген.

Танцюрист також опублікував схожу фотографію, а також зробив знімок червоних троянд, які йому подарували.

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