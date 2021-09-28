Чоловік Наді Дорофєєвої Володимир Дантес поскаржився на чай в поїзді

Як пише Politeka.net, Володимир Дантес є популярним телеведучим і співаком в Україні. За зіркою стежать сотні тисяч українців в Instagram, де Володимир веде свій блог.

У новій публікації Дантес вирішив розповісти про романтику в поїзді.

"Куди поділася романтика?

Ну ось їду я в поїзді, в красивому вагоні, там навіть ліжко не потрібно було збирати і здавати за 16 годин до прибуття.

Замовляю чай.

А для мене чай в поїзді-найсмачніший на землі. Т. к у провідників особлива технологія приготування була. Значить, в стакан кладеться часточка лимона, ложка/дві цукру, придушити, потім пакетик чаю і вже потім окріп. І виключно в такій послідовності.

Смак.

І ось сиджу в очікуванні цього нектару. Заходить провідниця, кладе на стіл запакований чайний пакетик, 2 стіки цукру і ставить ... паперовий стакан з окропом.

Де мій підсклянник алюмінієвий, де стакан?!?! Зрештою лимон де?",- написав Дантес.

Маша Єфросиніна відразу з'явилася в коментарях, відповівши співакові: "у будь-якій неромантичній ситуації в поїзді, нюхай наволочку!"

Фанати поставили майже 30 тисяч лайків і написали коментарі:

"Романтика ще існує)) я працюю в ресторані, вчора до нас в заклад зайшла пара підлітків (років 16) і попросили у мене склянку окропу. Коли я запитала, навіщо їм, вони сказали"Дошик заварити". Ну хіба я можу відмовити?)) Налила їм склянку окропу. Вони, мабуть, десь у дворах, на лавці це все заварили", "Романтика - це коли ви удвох вночі на березі моря, світить місяць, він робить фотки і смішить тебе. А потім тримає за руку (щоб не впала) і поливає на ніжки водичку з пляшки, щоб я могла натягнути шкарпетки і взути кроси", "я тільки через такого чаю в склянці з підстаканником любила їздити в поїзді".

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