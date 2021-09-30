Відгримів черговий випуск "Холостячки 2", і з 25 претендентів на серце Злати Огневич залишилося всього чотирнадцять

У їх числі 31-річний блогер, коуч і психолог з Києва Роман Свечкоренко, якого вже охрестили фаворитом "Холостячки".

Роман більше 5 років займається психологією. Вважає себе фахівцем в області жіночого щастя. Їздить в тури по містах, збирає зали, продає онлайн-курси та майстер-класи, захоплюється активними видами спорту. У нього за плечима десять років шлюбу, зберегти який не вдалося, і маленька дочка.

Величезним плюсом Свечкоренка, на думку глядачів, є його схожість з переможцем попереднього сезону "Холостячки" Олександром Еллертом, який став обранцем актриси Ксенії Мішиної.

Користувачі пророкують Роману перемогу й з ентузіазмом обговорюють його кандидатуру:

"Я на 89% впевнена, що він переможе👏 🔥❤️"; "Якщо він не виграє, я буду ридати"; "Фаворит 🔥"; "Роман красунчик він схожий на Саню Еллерта❤️"; "Підпільне прізвисько "Еллерт". Дуже його нагадує. Думаю, він переможець"; "Він на відео краще виходить, ніж на фото. Коли серйозний і не посміхається. У нього шикарний погляд і очі красиві. Очевидно, що він найпривабливіший тут. І мова приємна, голос"; "Приємний хлопець. Не відштовхує і не бісить. Чомусь здається, що він і є обранецем Злати. Коли вона розповідала на пост-шоу що збираються в подорож, всі хлопці так поникли, а у нього була посмішка до вух. 🤔"

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