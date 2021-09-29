На фан-сторінці відомої гумористки та актриси з "Квартал 95" Олени Кравець показали, як вона виглядала 11 років тому
Як передає Politeka.net, 44-річна Олена Кравець прославилася як актриса і гумористка в популярній програмі "Вечірній Квартал". Вона починала ще з участі в команді КВК "95 Квартал", де проявила себе як талановита гумористка. Також вона створила шоу "Жіночий квартал".
Так, цього разу на одній з фан-сторінок Олени Кравець в Instagram опублікували архівне фото. На знімку актриса з розкішним білим волоссям і з незвичайною чубчиком. Також на ній яскравий светр в різнокольорову смужку і джинси на високій талії. В руках вона тримає келих шампанського.
"Вгадаєте рік? Може згадайте назву програми і рік?"—- запитали на фан-сторінці Кравець.
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Шанувальники гумористки швидко вгадали звідки це фото :" це Сімейний розмір 2010-ий рік","Красуня 😍😍😍. І це точно і передача, що я зараз шукаю відео 😉. Програма Сімейний Розмір, 2010рік", "Удача".
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