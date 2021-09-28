Головна героїня 1-го сезону шоу" Холостячка " і популярна українська актриса Ксенія Мішина кардинально змінила імідж

Як передає Politeka.net, Ксенія Мішина є популярною актрисою. Також вона прославилася завдяки своїй участі в шоу "Холостячка". Нещодавно актриса оголосила, що вона стала однією з суддів шоу "Україна має талант".

Так, на цей раз актриса поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. На кадрах Ксенія кардинально змінила імідж. На екранах вона з'являлася у звичному образі, де акцентувала свою природну красу мінімальним макіяжем. Тут же на "Холостячцi" яскравий чорний макіяж з акцентом на губах.

"Ось така сьогодні я. Королева моя зробила з мене сьогодні таку цікаву штучку. Нічого вам не розповім. Дивіться, і насолоджуйтеся", - приховала"Холостячка".

"Так, ну коротше, ми всі дуже задоволені моїм сьогоднішнім чином. Подивіться, як незвично... Ух ти! Панкуха Ксюха", — пожартувала Мішина.

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