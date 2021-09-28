Переможець "Майстер Шеф" кухар Євген Клопотенко вирішив відправитися в монастир

Як пише Politeka.net, Євген Клопотенко є переможцем п'ятого сезону"Майстер Шеф". Кухар активно веде блог в Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото Євген стояв на тлі церкви. Клопотенко розповів, що вирішив відвідати монастир.

"3 дні прожив у монастирі, 4 ночі не спав, провів 2 звані вечері. Ми з Дімоном сьогодні видихали і ловили рибу. Завтра зберу думки в купу і напишу подробиці, 120 людей в Нью-Йорку дізналися про Україну через їжу. Цем", - написав Євген під фото.

Фанати поставили понад 5 тисяч лайків і написали коментарі:

"Знайома фоточка:)) де вона в моєму телефоні завалилася;)) пали далі", "Молодий тато, вогонь", "виглядаєте як справжній священнослужитель", "Апостол української кухні", "Джуд Лоу нервово курить", "дивлюся, Клопотенко промову проголошує. Ого, це висота, ось це наш борщ і полтавські галушки рвонули. Успіхів вам".

Клопотенко також опублікував у сторіс проповідь священнослужителя, яка проходила в пізній час.

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