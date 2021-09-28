Українська співачка Христина Соловій, продюсером якої є Святослав Вакарчук, розповіла про вчинок, про який шкодує

28-річна співачка Христина Соловій поділилася визнанням у програмі «Світське життя» Каті Осадчої.

"Мені дуже подобається "Й йду на дно". І я мала необережність записати кавер на цю пісню на день народження Святослава і привітати його цією піснею. Потім зрозуміла, що це було дуже недоречно. Просто це дійсно моя улюблена пісня", - сказала співачка.

Як відомо, день народження у Святослава Вакарчука 14 травня, але тільки вчора на YouTube каналі «Світське життя» з'явилося відео, в якому Христина поділилася несподіваним вибором пісня для іменинника.

Зазначимо, Вакарчуку навіть приписували стосунки з Христиною Соловій, яка брала участь у шоу «Голос країни» в його команді. Пізніше чого вони почали тісно

співпрацювати, виступали з дуетом і випустили кілька пісень.

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