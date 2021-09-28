Українська співачка Соня Кей, племінниця Софії Ротару, показала себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Соня вирішила піти по стопах легендарної тітоньки, ставши співачкою. Кей навіть номінували на звання "Прорив року" за версією "Золота Жар-птиця". Останнім часом співачка випускає тільки сингли, а нещодавно вийшла заміж за відомого хокеїста.

Не забуває артистка і про Instagram, де за нею стежать десятки тисяч фанатів. Соня намагається не розчаровувати українців і регулярно публікує там нові фото і відео.

На новому фото Соня покрасувалася перед дзеркалом в ліфті. Співачка була в джинсах і куртці, а образ доповнила сумочкою, яка бачила під рукою. Артистка знімала сама себе на телефон, закривши частково обличчя.

"Коли нові пісні?",- просив один з фанатів.

"Дуже скоро", - заінтригувала Соня відповіддю.

Фанати поставили сотні лайків і написали коментарі:

"Вогонь", "красуня", " неймовірної краси дівчина. просто гармата".

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