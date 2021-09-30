Відомий виконавець Олег Винник показав кадри з концерту, на яких можна побачити і Таюне

Як повідомляє Politeka.net, популярний український виконавець Олег Винник, який ретельно приховує своє особисте життя, нещодавно дав грандіозний концерт у Житомирі. Кадри з цього заходу артист показав у своєму Instagram.

На знімках, крім головної зірки самого Олега можна також побачити його бек-вокалістку Таюне (Таїсія Сватко). Цю красуню в мережі вже охрестили "таємно дружиною" Винника, багато фанатів впевнені, що саме ці відносини виконавець так ретельно приховує.

На фотографіях видно, що на сцену разом з Винником Таюне вийшла в спокусливому образі. На ній коротке темне плаття, яке красиво підкреслило струнку фігурку, а доповнюють образ модні темні ботфорти.

Шанувальники тут же почали коментувати нові фото на сторінці Олега Винника, завдяки його за яскравий концерт: "Ох, і фоточки, холод, Олег? Ваш голос зігріває і запалює серця!", "Від Ваших пісень стає спекотно, навіть коли дощ", "Спасибі, Олег, за кращі емоції, за щирість, за любов, за посмішки!", "Було жарко", "Кращий", "Кожна зустріч з вами, Олег, Як ковток свіжого повітря, емоції, які залишаються в серці назавжди!".

Нагадаємо, Олег Винник збентежив нову ведучу шоу "Маска": "Відвела погляд і...".

Як повідомляла Politeka, Винник засвітився в компанії довгоногих красунь, яким позаздрила б Полякова: "А що скаже Таюне".

Також Politeka писала, що "Таємна дружина" Олега Винника розповіла про важливу подію в житті і приймає привітання: "Від душі...".