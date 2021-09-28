У новому випуску популярного шоу "Співають всі" учасниць шоу довели до сліз, а судді вибухнули

Як передає Politeka.net, шоу "Співають всі" виходить на телеекрани вже кілька тижнів. Головною суддею шоу є Наталія Могилевська, серед зоряної сотні, яка також оцінює виступи конкурсантів.

Так, цього разу на сторінці вокального шоу "Співають всі" опублікували нове промо-відео до нового випуску. На кадрах показали кількох учасників шоу і заінтригували виступами.

"Плакати, сміятися і заряджати крутою енергією разом! Хвилюючий випуск самого вокального шоу «Співати все!» вже в наступну суботу о 21:00 🤩

Чекати? Писати в коментар",- запитали на сторінці телешоу.

У момент, коли в учасниць шоу на сцені йдуть сльози, ведучий шоу Володимир Остапчук кричить з крісел: "Досить плакати!"

Також, на відео показують момент, де Наталія Могилевська та інші судді зляться на учасників, однак що саме сталося можна буде дізнатися тільки при перегляді нового випуску.

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