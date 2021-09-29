У мережі спливло несподіване фото Алли Пугачової у спортивному вбранні, фанати не впізнають

Як повідомляє Politeka.net, відома радянська і російська артистка Алла Пугачова, яка нещодавно вразила всіх новою зовнішністю зі світлим волоссям і підтягнутим обличчям, вже давно завершила сценічну кар'єру. Однак шанувальників у неї не поменшало, в соцмережі Instagram є безліч фан-сторінок, на яких користувачі обмінюються знімками зірки.

Так, нещодавно на фан-сторінці, присвяченій маленькій дочці співачки Лізі, опублікували знімок, на якому Пугачову можна побачити в простому образі, без пафосу і епатажності. На знімку примадонна відображена на прогулянці, куди вийшла в чорному спортивному вбранні зі світлою сумкою на плечі. Її волосся розпущене і недбало укладене, а на обличчі легкий макіяж і зовсім немає зморшок.

У коментарях до знімка користувачі почали активно обговорювати образ Алли Борисівни, відзначаючи, що навіть в такому почесному віці вона залишається стильною і дуже молодо виглядає. "Сильна жінка", "Молода матуся, просто клас. Ніколи не бачила Аллу такою стрункою. Ось дивлюся і кожен раз радію, таке відчуття, що кожен день вона стає стрункішою і молодшою", "Принадність", "Красуня і розумниця, найкраща співачка", "Неймовірна красуня", - пишуть в коментарях.

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