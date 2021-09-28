Український співак Віктор Павлик розповів, чи збирається брати участь у шоу "Танці з зірками"

У четвертому випуску нового сезону Віктор Павлік з'явився на паркеті шоу "Танці" разом з шикарним дуетом Стаса Горуні і Данніели Преап. 55-річний співак виконав свій вічний хіт "Шикидим".

"Це був не просто танець, а спектакль. Шкода тільки, що пісню до двох хвилин скоротили", — прокоментував артист виступ.

Крім того Віктор Павлік встиг станцювати з ведучою Мілою Єремєєвою.

Під час інтерв'ю з ведучою бекстейджа артист відповів на питання ведучої про те, чи візьме він участь у наступному сезоні "Танців з зірками".

"Подивимося, може різне бути. Просто я не бачу себе на паркеті. Поки що. У дитинстві я танцював гопак, займався танцями і самодіяльністю. Мені тоді 3-4 роки було, пам'ятаю смутно. Так що, всяке може бути", – сказав Віктор Павлік.

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