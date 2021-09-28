Співачка і актриса Дженніфер Лопес влаштувала романтичну прогулянку з Беном Аффлеком

Як пише Politeka.net, Дженніфер Лопес є зіркою світової величини. Актриса і співачка нещодавно розірвала заручини з Алексом Родрігесом, з яким зустрічалася з 2017 року. Після цього дівчина повернулася до актора Бена Аффлека, з яким зустрічалася майже 20 років тому.

І ось, закохану пару вдалося зняти, коли вони гуляли разом. На кадрах можна помітити, як Лопес цілує Аффлека, посміхаючись. Дженніфер була в пальто, а Бен для прогулянки вибрав светр і джинси. На відео, яке було опубліковано в кінці "каруселі", можна побачити прогулянку парочки.

"Тиждень потрібно починати саме так! Джей Ло і Бен Аффлек не перестають радувати шанувальників новими виходами", - була підписана публікація в Instagram.

Фанати поставили кілька десятків лайків кадрам із зірковою парочкою.

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