Український телеведучий Григорій Решетник, зірка "Холостячки", показав себе в новому образі

Як пише Politeka.net, Григорій є популярним українським телеведучим. Решетник знімався в безлічі шоу, включаючи "Майстер Шеф"і " Холостяк". А зараз телеведучий зайнятий проектом" Холостячка 2", в якій головною героїнею стала Злата Огневич. Не забуває зірка і про Instagram, де ділиться з фанатами всім цікавим.

На новому фото, яке Григорій опублікував в Instagram, він був у костюмі і білих кросівках. Телеведучий посміхався, дивлячись на небо.

"Скажений день. Вся інформація в сторіс. Ваш Гриша", - написав Решетник під фото.

Фанати поставили більше тисячі лайків і написали коментарі:

"Насичений день. "Гриша, ви супер-ведучий і тато", "що з кросами?".

У сторіс Григорій показав, як їздив на студію записати звук, а після цього відправився на знімальний майданчик.

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