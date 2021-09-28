Єдиний син і продюсер легендарної співачки Софії Ротару Руслан Євдокименко показав себе на мотоциклі і поділився спогадами про літо
Як передає Politeka.net, Руслан Євдокименко є сином легендарної співачки Софії Ротару. Також він прославився як її продюсер. У Руслана є дружина - Світлана, і двоє дітей - син Анатолій, якого назвали на честь дідуся і дочка - Соня.
Цього разу Руслан Євдокименко опублікував нове фото на своїй сторінці в Instagram. На чорно-білому знімку він в шоломі показав себе на величезному мотоциклі в русі. Також, він вирішив поділитися спогадами про минуле літо.
"Літо було швидке, але яскраве!",- підмітив син Ротару.
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Шанувальники залишили кілька коментарів, де доповнили Руслана Євдокименка спогадами про літо: "А у мене літо пройшло в роботі не помітив як воно раз і літо пішло", "- Ой, що це так швидко пролетіло? - А, це літо. Воно тут щороку пролітає", "Дуже, ух, емоції...".
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