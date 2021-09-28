Відома блогерша Юля Бельченко поділилася кадрами з відпочинку, блиснувши ідеальною фігурою

Як повідомляє Politeka.net, учасниця реаліті-шоу "Холостяк" Юля "Зайка", яка прославилася після участі в проекті, хоч і не стала переможницею, зате зібрала величезну аудиторію у своєму Instagram, яку тепер часто радує яскравими публікаціями. Нещодавно красуня оговталася на відпочинок до Єгипту і показала в сторіс кадри своєї відпустки.

Спочатку Юля виклала знімки з літака по дорозі до Єгипту, куди вирушила з подругою. Потім вона показала кадри з готелю, на яких позує в розкішному стильному образі. Як видно, перед камерою красуня з'явилася в модному сірому костюмі, під піджаком якого видно вузький білий топ. Цей наряд красиво підкреслив витончену фігурку дівчини. Її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж і мила посмішка.

Також Бельченко показала, як виглядає їх з подругою готельний номер. А потім зняла приголомшливий вид з веранди - з пальмами, басейном і красивими галявинами.

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