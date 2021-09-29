Актриса Інна Білоконь, яка грає роль мами Вєрки Сердючки, показала миле фото в компанії загадкового хлопця
Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Інна Білокінь, яка довгі роки грає роль сценічної мами Вєрки Сердючки, часто радує шанувальників яскравим публікаціями у своєму Instagram. Так, цього разу артистка вразила фанатів, показавши свою нову зовнішність поруч з молодим хлопцем.
Як видно, знімок зробив хлопець, вони з актрисою стоять в цікавій локації і мило позують перед об'єктивом. Інну на цьому фото просто не впізнати - вона ніби помолодшала на 20 років. Красуня з'явилася перед камерою в темній футболці, її волосся розпущене і акуратно укладене, а на обличчі легкий макіяж.
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У підписі до фотографії Білокінь написала:"обожнюю цього хлопця". Шанувальники тут же почали коментувати нове фото на сторінці актриси: "Інна, ви могли б стати великою актрисою, так грати роль, це клас! Я вас обожнюю! Ви, дуже красива!", "А Данилко краще!", "Дайте Оскар цій богині", "Яка ви красива", "Красуня", "Інна, це ви!?", "Класні", "Дуже красиво", "Красиві які!", "Яка ж Ви красуня", "Як дівчинка".
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