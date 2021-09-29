Співачка Тіна Кароль запаморочила голови образом, що запам'ятовується

Так, 36-річна зірка вирішила порадувати фанатів, виконавши і записавши свою нову пісню "Коханці" (з альбому 2021 року "Красиво") в карколомному вбранні, передає Politeka.net. Відповідні кадри Кароль опублікувала в "сторіз" в Instagram.

"Співай разом зі мною", - закликала артистка.

Тіна постала в чорній сукні, що складається з топа і довгої спідниці з розрізом від стегна, елегантно виставивши струнку ніжку. Неможливо не помітити, що співачка останнім часом трохи схудла. Цей рух і образ в цілому сильно нагадав користувачам іскрометний вихід у світ голлівудської зірки Анджеліни Джолі з "тією самою ногою". Джолі з'явилася на "Оскарі" 2012-го року в оксамитовій сукні від Versace, блиснувши ніжкою у високому розрізі. Фото Анджеліни з цього заходу швидко розлетілося в Мережі і породило чимало мемів.

Кароль в образі Джолі здивувала томними інтонаціями і рухами тіла, проспівавши шматочок з пісні:

"Вдруг облака

Будто стая птиц, улетят в закат

Выживут только любовники

Ночь и луна

Будто бы совсем больше не друзья

Выживут только lovers"

Нагадаємо, Кароль натякнула, чи є у неї коханий чоловік: "багато змінилося..."

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