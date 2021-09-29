Співачка Тіна Кароль запаморочила голови образом, що запам'ятовується
Так, 36-річна зірка вирішила порадувати фанатів, виконавши і записавши свою нову пісню "Коханці" (з альбому 2021 року "Красиво") в карколомному вбранні, передає Politeka.net. Відповідні кадри Кароль опублікувала в "сторіз" в Instagram.
"Співай разом зі мною", - закликала артистка.
Тіна постала в чорній сукні, що складається з топа і довгої спідниці з розрізом від стегна, елегантно виставивши струнку ніжку. Неможливо не помітити, що співачка останнім часом трохи схудла. Цей рух і образ в цілому сильно нагадав користувачам іскрометний вихід у світ голлівудської зірки Анджеліни Джолі з "тією самою ногою". Джолі з'явилася на "Оскарі" 2012-го року в оксамитовій сукні від Versace, блиснувши ніжкою у високому розрізі. Фото Анджеліни з цього заходу швидко розлетілося в Мережі і породило чимало мемів.
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Кароль в образі Джолі здивувала томними інтонаціями і рухами тіла, проспівавши шматочок з пісні:
"Вдруг облака
Будто стая птиц, улетят в закат
Выживут только любовники
Ночь и луна
Будто бы совсем больше не друзья
Выживут только lovers"
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