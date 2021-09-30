Відома блогерша і нова ведуча гіпершоу «Маска"Нателла Кірс поспілкувалася із зірковим детективом проекту-Андрієм Данилком

Як передає Politeka.net, на офіційному акаунті проекту в Instagram з'явилося відповідне відео.

Нателла Кірс стала ведучою BACKSHOW під псевдонімом «міс Маска».

"Міс Масска розвідала всі секретики у найзагадковішого детектива гіпершоу Маска", - підписані кадри.

Прем'єра другого сезону шоу запланована на 23 жовтня. Глядачі побачать 20 масок, з яких 14 основних і 6 гостьових.

Тим часом творці вирішили підігріти інтерес, що саме за секретики вдалося дізнатися, поки не повідомляють. Очевидно зроблять це трохи згодом. Тут все згідно концепції шоу-інтрига і загадки.

Нагадаємо, детективами у другому сезоні будуть Дзідзьо, Настя Каменських, Оля Полякова, Андрій Данилко та Олег Винник.

Учтники постануть в костюмах: Фея, Краля, Робот, Скандал, Пальчики, Грифон, Жирафа, Тигр.

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