Квіткова і Добринін не нудьгують у Парижі

Дружина екс« "Холостяка" і телеведучого Микити Добриніна Даша Квіткова показала новий телефон

Квіткова і Добринін вирушили на відпочинок до Парижа з маленьким сином, бажаючи урізноманітнити Їхні стосунки. За словами дівчини, у них не все так гладко, адже це їхня перша дитина і вони тільки вчаться.

Пара намагається урізноманітнити в місті свій відпочинок і відвідує найрізноманітніші місця, заклади і магазини. Цього разу Квіткова показала новий телефон, який вже стала доглядати в магазині.

Як відомо, 14 вересня 2021 року компанія Apple представила черговий телефон — iPhone 13. Причому ціна на нього помітно підвищена. Квіткова теж висловилася:

«Ми сьогодні дивилися новий Айфон, колір так подобається. Нічим майже не відрізняється від 12. Але ця ціна... " - поскаржилася Квіткова. На екрані можна помітити ціну за новий телефон-1839 Євро або 57 тисяч гривень.

Причому раніше Добринін і квіткова похвалилися значною сумою за їх наступну відпустку:

"Коротше, хлопців, я повинен був розповісти вам про те, скільки коштує наша поїздка до Туреччини. Скажу чесно, це реально для нас новий рівень. Сьогодні надіслали прорахунки, вони вже фінальні... Всередині цікаве почуття", - поділився Добринін.

За словами Микити, з одного боку вони дуже мріяли про цю поїздку - " можемо, нарешті, собі її дозволити!". Але коли він побачив фінальну суму, то подумав: "Ого, це все за один тур?"

Так, майбутня подорож до Туреччини обійдеться парочці в 225 000 гривень.

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