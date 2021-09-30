Відома актриса Ксенія Мішина розповіла, як її критикували в мережі через те, що вона стала суддею шоу "Україна має талант"

Як повідомляє Politeka.net, відома українська актриса Ксенія Мішина зізналася, що отримала хвилю хейта в мережі після того, як оголосили склад журі нового сезону шоу "Україна має талант". Про це повідомляє видання факти. Ксенія зазначила, що багато користувачів в мережі не сприйняли її серйозно в якості журі.

А ось що стосується її колег-суддів - Сергій Притули і Євгенія Кота, то з ними у актриси склалися теплі стосунки. "Спочатку мені було ніяково - це велика відповідальність. Такий подарунок долі, що мене запросили бути суддею", - поділилася Ксенія.

Але найбільше її зачепила реакція користувачів після того, як канал оголосив склад журі талант-шоу. "У коментарях тоді писали: "Фу, хто вона? Акторство - це не талант. Такі токсичні люди, але вони все одно викликають певну неприязнь", - розповіла зірка.

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