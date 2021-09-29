Відома співачка Настя Каменських устролиа танці для розігріву будинку перед тренуванням

Настя Каменських стала активно займатися спортом, щоб схуднути. На шляху до своєї мети зірка скинула більше двадцяти кілограм і з тих пір дотримується режиму, якому строго слідує. Навіть на свята друзів артистка іноді ходить зі своєю їжею.

Щоранку вдома Настя приділяє невеликій розминці, а також періодично влаштовує тренування і записує короткі ролики для фанатів. Показуючи цього разу свій ранок, Настя похвалилася плавними рухами під час дражливого танцю.

Позувала артистка в чорному костюмі, показуючи форми у всій красі.

«Молодець👏👏 ось правильно☝️гнучке тіло-молоде тіло☝️я точно знаю 49 років ..на собі все перевіряю👌 🥰; спорт і життя в кайф, ось це правильно. вчимося у Вас Настя❤️💐; Настя, чому ще не в Танцях з зірками?); Настя ти дуже красива!!! Обожнюю тебе!!!; Крута🔥 😍; розуму б ще їй; круто спасибо спасибі 🙌 Настя, красуня 😍 " - відповідають шанувальники.

Раніше Каменських виклала нові фото в своєму Instagram.

"Навколо і всередині нас стільки краси і любові. Головне-помічати її і відчувати", - написала вона.

Каменських позувала на яхті, викликавши захват стрункою фігуркою, яку вигідно підкреслили білі штани і коротка кофтинка.

Нагадавши, переможець " Майстер Шеф "Клопотенко несподівано заговорив з Каменських про своє весілля:" так, я вже..."

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