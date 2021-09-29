Відомий шеф-кухар і переможець 5-го сезону шоу "МастерШеф" Євген Клопотенко стривожив своїм виглядом після того, як покинув Україну

Як передає Politeka.net, кадрами він поділився на своїй сторінці в Instagram.

Нещодавно Клопотенко відправився в США. Однак там відомий шеф-кухар не відпочиває, а займається популяризацією української кухні. Схоже графік у Євгена занадто напружений.

"Я п'ять ночей не сплю, тому виглядаю чудово», - звернувся він до фоловерів в нових сторіс.

Клопотенко зайшов з товаришами в типову американську кав'ярню. При цьому він показав меню закладу, щоб продемонструвати, чим там можна перекусити.

Раніше Клопотенко поділився кадрами, знятими в монастирі Святого Йосафата, де ресторатор зупинився на кілька днів. Також в США ресторат проводить звані вечори, на яких знайомить гостей зі стравами української кухні.

Нагадаємо, переможець "Майстер Шеф" Євген Клопотенко зізнався, що поїхав до монастиря.

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