Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва розповіла про свій стан

39-річна співачка й дружина продюсера Костянтина Меладзе здивувала свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких постала з хворобливим виглядом. прикладаючи до голови мішечок, імовірно, з льодом.

Брежнєва розповіла, що отримала травму, і це перед важливою подією.

"Хто молодець - я молодець 😎. Чому б в ніч перед зйомками кліпу не набити собі шишку?😂", - йдеться в підписі.

У коротенькому відео Віра зі страждаючим виразом обличчя заявила: "Дуже хочу познайомити вас з чудовою людиною, яка в ніч перед кліпом вдарилася головою, набила собі шишку та синяк... Це я, познайомтеся".

Однак, судячи з наступного посту, зірці вдалося підлікуватися і пірнути з головою в роботу.

"Не розумію, звідки у людей час на всі ці осінні страждання і депресії? Я, наприклад, сьогодні працюю. І завтра працюю. І післязавтра. І зима прийде, а я знову***, працюю...", - Брежнєва побажала доброго ранку своїм підписникам.

Кілька років тому Брежнєва пошкодила хребет, катаючись в горах у Буковелі. Відмовившись від послуг інструктора, вона вирішила самостійно спуститися по схилу. Не пройшовши і половини спуску, не втрималася на одному з поворотів і впала.

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