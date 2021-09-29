Екс-"ВІА Гра" Віра Брежнєва розповіла про свій стан
39-річна співачка й дружина продюсера Костянтина Меладзе здивувала свіжими кадрами в "сторіз" в Instagram, на яких постала з хворобливим виглядом. прикладаючи до голови мішечок, імовірно, з льодом.
Брежнєва розповіла, що отримала травму, і це перед важливою подією.
"Хто молодець - я молодець 😎. Чому б в ніч перед зйомками кліпу не набити собі шишку?😂", - йдеться в підписі.
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У коротенькому відео Віра зі страждаючим виразом обличчя заявила: "Дуже хочу познайомити вас з чудовою людиною, яка в ніч перед кліпом вдарилася головою, набила собі шишку та синяк... Це я, познайомтеся".
Однак, судячи з наступного посту, зірці вдалося підлікуватися і пірнути з головою в роботу.
"Не розумію, звідки у людей час на всі ці осінні страждання і депресії? Я, наприклад, сьогодні працюю. І завтра працюю. І післязавтра. І зима прийде, а я знову***, працюю...", - Брежнєва побажала доброго ранку своїм підписникам.
Кілька років тому Брежнєва пошкодила хребет, катаючись в горах у Буковелі. Відмовившись від послуг інструктора, вона вирішила самостійно спуститися по схилу. Не пройшовши і половини спуску, не втрималася на одному з поворотів і впала.
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