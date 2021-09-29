Солістка відомого українського гурту "Go_A" Катя Павленко порадувала шанувальників ефектною світлиною

Як пише Politeka.net, гурт "Go_A" та його 33-річна фронтвумен Катерина Павленко прославилися після перемоги на Національному відборі-2020 із піснею "Соловей". Однак через пандемію пісенний конкурс довелося відкласти, тому Павленко та "Go_A" представляли Україну на 64 пісенному конкурсі "Євробачення" в Нідерландах вже з піснею "Шум" та посіли у фіналі п’яте місце.

Зараз музиканти активно гастролюють Україною. У своєму Instagram Катя Павленко часто ділиться із шанувальниками світлинами та відео з концертів. Цього разу співачка опублікувала фото зі сцени в укороченій блузці та чорних штанах, на якому засвітила плоский живіт.

"Час літати", - загадково написала Катя.

Шанувальники поставили майже десять тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Богиня🤍 Просто найкраща!!!🙌🏼", "Просто космічна!😍✨ Найкраща💖💖💖 На Ваших концертах, від Ваших пісень, душа летить прямо в небеса🌌🌌💫", "Незрівнянна❤️🔥🔥🔥", "ваууу😍я тебе люблю дуже, 😍ти неперевершена🔥🔥❤️", "Просто космос🔥❤️", "Катюша, вау! ❤️", - написали в мережі.

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