Відомий український співак Віталій Козловський, у якого наприкінці літа помер батько, показав вишуканий подарунок
Як пише Politeka.net, 36-річний Віталій Козловський, який прославився та почав сольну кар’єру після перемоги на проєкті "Шанс" у 2003 році, наприкінці літа пережив велике горе – на 75 році життя у вічність відійшов його батько Віталій Сергійович. В інтерв’ю Каті Осадчій Козловський розповів, що пережити трагедію йому допомогла робота.
У своєму Instagram співак часто ділиться світлинами та відео й розповідає про події в житті. Цього разу він розповів про цінний подарунок, який отримав від шанувальниці. Дівчина подарувала вишитий бісером портрет свого кумира.
"Є особливі нагороди в моєму житті… Вони для мене дуже пам‘ятні та дорогі серцю. Я надзвичайно ціную людей, які захоплюються моєю музикою, які підтримують мене, голосують, приходять на концерти, дарують квіти, в яких горять очі… Ви всі є моїм натхненням. ❤️ Цю дівчину звати Тетяна, вона 2,5 місяці вишивала бісером цю картину! Це крутий подарунок!", - написав Віталій.
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Шанувальникам Козловського дуже сподобався творчий подарунок.
"Дуже красиво 😍🔥👏Танюшка, молодець 👏 Фото супер❤️", " Круто 👍👍👍", " Надзвичайна краса🔥👏", "Дуууже красиво, молодець Тетяна ❤️👍", " Саме на таких прекрасных, нiжних, творчих, витончених красунь треба звертати увагу!!! ❤️ Ідеальна дружина і майбутня мама♡♡♡", "Так, дійсно крутий подарунок 🔥🔥🔥", - написали в мережі.
Рaніше Politeka писaлa, що Козловський, який пережив втрату батька, зізнався, що його підтримує: "Я наповнений...".
Нагадаємо, що Козловський залишив зворушливе послання батькові, який пішов з життя: "Мій ангел".
A ще Politeka повідомлялa, що Мішина після сварки з Еллертом засвітилася в компанії холостяка Козловського: "Не буду бажати їм удачі".