Співак Олександр Пономарьов зробив оголошення, влаштувавши бурю в коментарях під своїм новим постом

Так, 48-річний артист звернувся до українців зі своєї сторінки в Instagram, розповівши про майбутні концерти, передає Politeka.net.

Пономарьов назвав дати і міста. Артист готується до чотириденного туру і побуває в Харкові, Кременчуці, Полтаві та Дніпрі.

"Вже завтра Харків! Швидко летить час! Чекаю зустрічі з вами ❤️ 30 вересня - Харків, 2 жовтня - Кременчук, 3 жовтня - Полтава, 4 жовтня - Дніпро. До зустрічі! ❤", - повідомив співак.

Олександр супроводив свій пост яскравим фото, на якому постав у всьому чорному: брюках, піджаку й футболці. Зірка обдарував підписників добродушною посмішкою.

Користувачі кинулися бажати йому удачі з туром в коментарях:

"Саня, удачі вам! ❤️"

"Запали там. 💋💙💛"

"Ооооо клас... Харків з Любов'ю чекає❤️ з ранку до ночі))😍"

"Удачі Вам і творчого натхнення! ❤️"

"Дніпро дуже чекає! ❤️"

"Саша, вдалого туру!"

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