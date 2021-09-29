Співак Олександр Пономарьов зробив оголошення, влаштувавши бурю в коментарях під своїм новим постом
Так, 48-річний артист звернувся до українців зі своєї сторінки в Instagram, розповівши про майбутні концерти, передає Politeka.net.
Пономарьов назвав дати і міста. Артист готується до чотириденного туру і побуває в Харкові, Кременчуці, Полтаві та Дніпрі.
"Вже завтра Харків! Швидко летить час! Чекаю зустрічі з вами ❤️ 30 вересня - Харків, 2 жовтня - Кременчук, 3 жовтня - Полтава, 4 жовтня - Дніпро. До зустрічі! ❤", - повідомив співак.
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Олександр супроводив свій пост яскравим фото, на якому постав у всьому чорному: брюках, піджаку й футболці. Зірка обдарував підписників добродушною посмішкою.
Користувачі кинулися бажати йому удачі з туром в коментарях:
"Саня, удачі вам! ❤️"
"Запали там. 💋💙💛"
"Ооооо клас... Харків з Любов'ю чекає❤️ з ранку до ночі))😍"
"Удачі Вам і творчого натхнення! ❤️"
"Дніпро дуже чекає! ❤️"
"Саша, вдалого туру!"
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