Відомий український репер Олексій Потапенко показав шанувальникам, як виглядав понад 20 років тому

Як пише Politeka.net, 40-річний засновник продюсерського центру Mozgi ENT та відомий реп-виконавець Олексій Потапенко, який прославився під псевдонімом Потап, одружився зі співачкою Настею Каменських. У своєму Instagram виконавець часто ділиться цікавим контентом: публікує особисті фото та відео, світлини з дружиною та кадри з концертів. Цього разу відомий репер вирішив показати своє фото до популярності та одруження з Каменських.

Потап опублікував світлину, де він зображений разом із Олександром Стьогановим та Романом Веркуличем. Разом з цими музикантами Потапенко співав у гурті "Вхід у Змінному взутті".

"Вхід У Змінному Взутті # ВУЗВ Стьоганов, Веркулич і Я, колишній фан цієї групи, але тут вже учасник 😎😎😎 Це 2000 якийсь ...", - написав Потап.

За дві години шанувальники поставили понад шість тисяч лайків та написали багато коментарів.

"Пам'ятаю цю групу 🔥🔥🔥 Одна з кращих, на той час. 🙌", "Перша моя куплена справжня студійна касета!!! 🔥🔥🔥😍", " Це був перший концерт в моєму житті ... там Ваша група виступала з Ляпісом ... це було мега крутячно💓", "Взуття топ", " А час минає, а час минає....", "Обірванець! Лимонади рвані, як не соромно 👎👎👎 ", - написали в мережі.

Рaніше Politeka писaлa, що Каменських потрапила в конфуз на галасливій тусовці: "Я навіть не знаю, куди мені зараз...".

Нагадаємо, що ексчоловік Горової через роки розповів, чому вона стала дружиною його друга Потапа: "Все так і було".

A ще Politeka повідомлялa, що Каменських у сміливому вбранні показала, що витворяє на своїх концертах: "Коли здається, що трохи втомилася...".