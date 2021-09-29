Український співак Сергій Лазановський, переможець "Голосу країни" в команді Наді Дорофєєвої, розповів про свою "хворобу" за допомогою пісні
Після перемоги на відомому проекті Сергій Лазановський розвивається у творчості, пише Politeka.net. Артист ділиться про свої успіхи з шанувальниками в Instagram. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)
Так, у новій публікації переможець "Голосу країни" поділився кадрами нової відеороботи та пісні. Співак позував на лавочці з гітарою.
"Захворів тобою, ти моя застуда, піднялася в тілі температура", - заспівав виконавець, оголосивши на всю країну про свою"хворобу".
"Знімайте в Тікток атмосферні відосики під цю пісеньку ❤️ ", - написав Лазановский.
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За годину публікація зібрала понад 3000 лайків і багато коментарів.
"Ваууу як ніжно😍 😍 😍 😍 😍", "як красиво", " Файно-файно🔥"," просто👑, дуже красиво💎", " щирі дружні найкращі побажання!!!🙌 👏 🔥 ", "Боже, як це красиво. 😍 @ s. lazanovskyi_ridnyi, дякую за те, що ти є. Одною лише появою в стрічці Instagram створюєш класний настрій. Спасибі, рідний. 🤗 ♥ ",- написали користувачі Мережі.
Зазначимо, Сергій Лазановський на шоу "Голос країни" виграв квартиру в Києві, яку він вирішив продати і на гроші розвиватися у творчості.
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