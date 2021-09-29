Хореограф Ілона Гвоздьова знову висловила свою думку про танці в останньому ефірі на шоу "Танці з зірками"

Ілона почала активно показувати в мережі різні кадри з життя. Зараз зірка зайнята не тільки виховання дітей, вона також встигає займатися улюбленою роботою і курирувати новий проект. Причому не забуває танцівниця про танцювальне шоу, в якому раніше брала участь.

Цього разу зірка висловилася про образ Євгенії Власової в новому ефірі:

"Оцінка 7 з 10. Номер був досить непоганий, як для Євгенії Власової. Але знову в номері балет, знову ті ж прийоми, думаю це реально недоробки або повна флегматичність партнера до образів пари, до сюжету номера, та й в цілому до їх парі. Складається враження, що Максу абсолютно все одно. Макс, прости, але так виглядає це все.

Занадто простий костюм, як для зірки. Хоча Євгенія намагалася щосили, в ній стільки вогню і життя, не розумію, чому весь час в їх номерах купа непотрібного антуражу», - висловилася про танці Ілона.

На думку Ілони, в цілому у неї спільні враження чесно сказати ЗМІШАНЕ. З одного боку-феєричне круте початок, з іншого боку - занадто багато протягом ефіру балету Freedom причому у всіх його проявах.

"По танцях мені дійсно вистачило латини, всі хлопці були яскраві, емоційні, динамічні, в цьому ефірі менше уваги приділялося відеопроекціям, більше акцент був на самих учасників, на мій погляд, безумовно, всі стали на голову вище від попереднього ефіру, але по зйомці і сюжетів у багатьох номерах є питання», - висловилася хореограф.

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