Колишній учасник шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною Андрій Шатирко показав, як жартують над ним у мережі

Як повідомляє Politeka.net, відомий український блогер Андрій Шатирко, який став героєм шоу "Холостячка" з Ксенією Мішиною, нещодавно дебютував як актор. Чоловіка запросили зніматися в костюмованому драматичному серіалі "Кава з кадамоном". У своєму Instagram блогер опублікував кадри зі знімального майданчика, на яких його можна побачити в образі польського шляхтича, а в внизу він показав коментарі користувачів щодо його образу.

Треба сказати, що шанувальники Андрія іронічно "поглумилися" над ним, придумуючи дотепні і колючі коментарі до його фотографій в образі з серіалу.

"По хліб повз будинок колишньої", "Вона: сьогодні ми вечеряємо у моїх батьків вдома, потрібно справити враження. Він: ні слова більше", "коли сказали, сильно ошатно не одягайся", "коли купив речі в школу, і мама просить позувати, щоб відправити фото бабусі", "Здрастуйте, я представник компанії Оріфлейм", "Граф нашатирко", "коли намагаєшся зрозуміти, чому вона образилася", - ось деякі з кумедних коментарів, які залишали користувачі під фото ошатного Шатирко.

Нагадаємо, Еллерт, Рибак та інші кавалери Мішиної зібралися разом заради "Холостячки 2": "Ох вже ця...".

Як повідомляла Politeka, "Холостячка" Мішина "завела" Решетника і Шатирко танцями в зухвалому міні: "Ось така вечірка".

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