Відомий український телеведучий Володимир Остапчук розкрив деталі будівництва власного будинку

Як пише Politeka.net, 37-річний шоумен Володимир Остапчук, який відомий українцям як ведучий шоу "Маска" та "Співають всі", трохи більше року тому одружився із 35-річною Христиною Горняк. Раніше пара жила у Києві, а нещодавно Остапчуки оголосили, що будують власний особняк поблизу Вишгорода.

У своїх stories в Instagram ведучий "Маски" розповів, що вони з дружиною придбали один із будинків у котеджному містечку "Белладжіо. Білий шоколад" на набережній річки та поблизу лісу.

"Це тільки перший острів, буде ще й другий, який з’єднають містком. "Белладжіо. Білий шоколад" розрахований на 110 будинків. Метраж від 84 до 197 квадратних метрів. Вартість метра квадратного 1500 євро", - написав Остапчук.

Окрім цього, Остапчук показав шанувальникам генеральний план будівництва котеджного містечка на березі Десни. Як бачимо, територія дійсно дуже велика, а дві частини містечка мають з’єднати містком.

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Нагадаємо, що в мережі розкрили дивні уподобання ведучого шоу "Маска" Остапчука: "Обожнює запах...".

A ще Politeka повідомлялa, що ведучого "Співають всі" Остапчука в халаті змусили скакати під Алегрову: "Не варто сумувати".