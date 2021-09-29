Відома американська актриса, танцівниця і бізнеследі Дженніфер Лопес вибрала доволньо сміливий образи в новій зйомці

Дженніфер Лопес взяла участь в оригінальних рекламних зйомках взуття, яку вона розробляла разом з брендом DSW. Для того, щоб показати багатогранність свого характеру і стилю зірка за короткий проміжок часу змінила відразу кілька образів.

Причому на деяких уваги акцентувалося навіть більше, ніж на самому взутті. Рожевий костюм з блискітками і образ грайливої дівчинки з хвостиками виглядали на зірці дуже незвично.

Причому 52-річна знаменитість нічого приховувати не стала, акценти на її формах так і залишилися привертати увагу, як зазвичай це робить Лопес на концертах за допомогою маленьких костюмів.

Босоніжки з прозорою платформою і високі ботфорти показали, як добре виглядає Лопес в двох протилежних стилях.

Раніше Дженніфер Лопес постала в наряді від Ralph Lauren. Витончене прозоре плаття з глибоким декольте і вирізом на стегні, підкреслило всю красу артистки. А ось макіяж показав, наскільки добре Лопес може виглядати.

Щоб довести, що не сильно гримує себе, Лопес також виставила в Instagram невелике відео. У ньому зірка показала, як доглядає за шкірою і піклується про себе до того, як нанести макіяж.

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