Відомий виконавець Олег Винник вразив "вовчиць" новим образом з капелюхом
Як повідомляє Politeka.net, відомий український співак, "повелитель вовчиць" Олег Винник вразив свою армію фанаток незвичайним чином. Знімок в "новій" зовнішності артист опублікував на своїй сторінці в соцмережі Instagram.
Як видно, на чорно-білій фотографії Олег позує, сидячи в "небезпечній" позі, він ніби в цей момент приймає виклик. Перед камерою артист з'явився в стильному образі - на ньому темний оксамитовий піджак і біла розстебнута на грудях сорочка. Волосся співака зачесане назад і прикрите незвичайний чорним капелюхом цікавого фасону.
У підписі до фотографії Винник звернувся до фанатів: "Вперше у своєму житті хочу передати вам повноваження придумати підпис до цього фото. Найбільш точний коментар опублікую у себе на сторінці під наступними фотографіями в цьому образі. Цікаво почитати ваші ідеї".
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Звичайно ж фанатки прийняли виклик і почали активно коментувати знімок, керуючись в дотепності: "Киця, ти мені подобаєшся, але сьогодні нічого не буде", "Божевільний Капелюшник", "Містер щастя!", "Казанова", "Якщо вам сумно і самотньо, тоді я йду до вас", "Я прийшов сюди похвалитися новим капелюшком і спокусити пару юних вовчиць. Як бачите, капелюхом я вже похвалився", "Одного разу Олегу Виннику стало жарко, так і з'явилася зима".
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