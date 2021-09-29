Знаменита українська співачка Тіна Кароль влаштувала зйомки оригінального ролика в новому образі

Артистка в цьому році почала пробувати всілякі стилі виконання для залучення уваги. Більш того, зірка також відступила від звичного класичного стилю в одязі. Тепер на сцені Кароль щоразу дивує оригінальними рішеннями.

Не забуває Тіна і про те, щоб йти в ногу з часом. Тому вона почала знімати "Тік-струми", брати участь у деяких челленджах і навіть робити їх самостійно. Цього ж разу Тіна в ефектній чорній сукні з неймовірними вирізами на животі і стегнах покрутилася перед об'єктивом.

Зірка не стала скромничати і заспівала пісню «виживуть тільки коханці», підбираючи найважливіші моменти з композиції і крутячись перед камерою в такт. Таким чином Кароль показала і свій новий стиль, і деяке бунтарство з новим вбранням.

Раніше Тіна вразила шанувальників новим образом. На фан-Станиці в Instagram, присвяченій зірці, опублікували кілька кадрів артистки, на яких вона позує в незвичайному вбранні і в компанії з молодим виконавцем Іваном Наві.

На фотографіях Тіна відображена, мабуть, на знімальному майданчику в темній атмосфері. Перед камерою зірок позує в стильному шкіряному вбранні-штанях і піджаку оверсайз, під яким видно чорну кофтинку. Її волосся зібране в недбалу зачіску з декількома неслухняними пасмами, а на її обличчі легкий макіяж. на одному зі знімків Тіна позує в компанії Івана, дует з яким також увійшов до її альбому "Молода кров".

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