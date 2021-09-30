Відома українська співачка Джамала, яка стала учасницею шоу "Танці з зірками", анонсувала свій концерт в Києві

Як пише Politeka.net, популярна українська співачка Джамала, яка стала переможницею "Євробачення" у 2016 році із піснею "1944", бере участь у багатьох проєктах на телебаченні. Нещодавно вона погодилася стали учасницею танцювального шоу "Танці з зірками", а також саме Джамала ховалася під маскою Медузи Горгони на шоу "Маскарад".

Попри участь у багатьох проєктах, Джамала дає багато сольних концертів та записує нові пісні. У своєму Instagram співачка розповіла про концерт у Жовтневому палаці в Києві, який відбудеться 21 жовтня.

"Цей рік я назвала експериментальним. Тож намагаюсь вас щоразу дивувати: в запальному ча-ча-ча під час @tanci1plus1, в неочікуванній Медузі Горгоні в @maskarad_1plus1, в нових проєктах, колабах, образах і концертах. Просто зараз я працюю над тим, щоб зробити нашу зустріч 21 жовтня неповторною — візуально, атмосферно, музично. І, звісно, готую деякі сюрпризи.", - написала Джамала.

Шанувальники написали багато коментарів.

"Яка ви красива...... Джа,ви королева осені.. 🍁👑", "Найкраще фото ... Ви красуня", "Богиня з Олімпу! 🔥", " З "сюрпризів" чекаю реліз нового треку !!! Ти завжди так робиш, на своїх сольниках! 🖤🌀🖤", "Ааааа 🔥🔥 Чекаємо ❤️❤️❤️", " ❤️красуня❤️", - написали фанати.

Рaніше Politeka писaлa, що Джамала збентежила виглядом після різкої зміни в зовнішності: "На Бузову схожа".

Нагадаємо, що рішення суддів "Танців з зірками" викликало обурення українців: "Краще б пішла Джамала".

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