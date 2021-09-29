Відома українська актриса Ольга Сумська привітала з чоловіком усіх українців

Популярна артистка з 1996 року перебуває у шлюбі з колегою Віталієм Борисюком, передає Politeka.net. У пари є спільна дочка Анна.

Ольга Сумська та Віталій Борисюк часто діляться сімейними кадрами. Видно, що пара не розтратила свою любов за роки спільного життя.

На нових кадрах подружжя, обіймаючись, звернулося до українців. Артист навіть заспівав, змусивши Сумську посміхнутися. (Щоб подивитися відео, доскрольте до кінця сторінки)

"Друзі! З Міжнародним днем сердець! ♥ ️ ♥ ️ @vitaliyborysyuk

Святкуємо сьогодні в Харкові з виставою", - написала актриса без макіяжу.

За півгодини пост зібрав понад 1000 лайків і багато коментарів.

"Дуже класні обожнюю Вас! Будьте щасливі ❤️❤️❤️", "❤❤❤❤❤❤❤❤❤🌺🌺🌺👍👍👍 Дякую! Ви гарні! ,, На горі два дубки,, 💋💋💋👏👏👏👏 👏 "," ❤️❤️❤️❤️❤️❤️🔥🔥🔥 як я вас обожнюю ... 🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰🥰 ", "Дуже красиві і позитивні😍 😍 😍", - написали користувачі Мережі.

Зазначимо, в одному з інтерв'ю Сумська розповіла секрет щасливого шлюбу - він лежить в терпінні. За словами зірки, жінкам потрібно бути терплячими.

"Коли мені хочеться висловитися, я спочатку порахую до п'яти або десяти, щоб стриматися і не сказати зайвого", - поділилася артистка.

Нагадаємо, що дочка Сумської вирішила показати, якою мама була до популярності

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