Актриса Анна Саліванчук, яка одружена з продюсером "Квартал 95" Олександром Божковим, поділилася кадрами з заходу

Анна показала кілька кадрів з чергового заходу, який відвідала, а також здивувала вибором вбрання. Саліванчук, варто відзначити, зазвичай вибирає більш класичні варіанти нарядів - класичні костюми, оригінальні сукні та комбінезони з вирізами.

Анна вибрала досить лаконічний образ з нотками зухвалості-рвані на колінах джинси, чорна майка з тонкими лямками і шкіряна куртка з таким же беретом. Причому яскравий макіяж вдало завершив стиль Саліванчук.

"Якщо ви хочете мати те, що ніколи не мали, вам доведеться робити те, що ніколи не робили» - незвично коротко пояснилася Анна під своїми фото.

Шанувальники теж підтримали нові фото:»Ну просто крашиха, красива, ух🔥; що за жінка🔥 😍 😮; хороший у тебе стиль😄 якраз біля тебе не Розі робота і Шершняги; це точно 💯 % закон життя❤️; неймовірна красуня, дуже красиві довгі і кучеряве волосся, крута блондинка".

Також з'явившись на чорно-білому знімку в шовковій сукні-ночнушці на тонких бретелях, Саліванчук розкрила рецепт гарного настрою.

"Давайте посилимо віру в себе і створимо сильний позитивний настрій. Складіть список своїх досягнень за цей рік. Це може бути щось невелике, але важливе для вас. Також можете за бажанням написати всі досягнення, які пам'ятаєте за своє життя. Далі прочитайте ці рядки собі перед дзеркалом і після кожного пункту скажіть собі:" якщо я це змогла, то зможу досягти набагато більшого успіху в своєму житті", - йдеться в підписі.

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