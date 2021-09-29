Відома співачка Надя Дорофєєва здалася в незвичайному образі і похвалилася своїм досягненням

Як повідомляє Politeka.net, популярна українська співачка Надя Дорофєєва, яка нещодавно почала сольну кар'єру, поділилася в Instagram-сторіс своїм новим досягненням. Співачка записала відео, в якому розповіла, що стала бренд-войсом "Нашого радіо" – артистка заспівала заставку.

У ролику Надя з'явилася перед камерою в стильному білосніжному вбранні - на ній цікавих штанях і короткому топі, який підкреслив пружний бюст і струнку фігурку. Волосся співачки розпущене і відкинуте за плечі, а на її обличчі яскравий макіяж з зеленими стрілками на очах.

"Всім привіт! Я стала бренд-войсом "Нашого радіо". Тобто коли ви чуєте на станції "Наше радіо", то це наспівую я. взагалі, чесно кажучи, станція дуже змінилася останнім часом, і стало реально багато класної музики. Тому обов'язково послухайте, і я впевнена, що вам сподобається також, як і мені", - розповіла Дорофєєва у відео.

Нагадаємо, Дорофєєва в занадто короткій сукні і гольфах здивувала пікантним чином: "Я в школу".

Як повідомляла Politeka, Дорофєєва в латексі публічно дала собі волю перед красенем з гітарою: з'явилося відео.

Також Politeka писала, що Дорофєєва в спідниці з вирізом вразила фігурою поруч з Осадчою на концерті: кадри.