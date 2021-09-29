Відома співачка Камалія розповіла, навіщо вирушила до Австрії разом з чоловіком

Як повідомляє Politeka.net, популярна артистка Камалія, яку називають найбагатшою співачкою України, поділилася в своєму Instagram яскравими кадрами з подорожі до Відня. Судячи зі знімків, зірка літала туди не одна, а чоловіком-мільярдером Мохаммадом Захуром.

На фотографіях видно, що парочка весело провела час – вони гуляли вулицями австрійської столиці, фотографували, а ще роздавали інтерв'ю. За словами Камалії, її запросили в Європу, щоб вона розповіла про свою творчість, бо її пісня зайняла перші позиції в чартах за кордоном.

"Багато хто з вас відповіли правильно, ми з Захуром літали до Відня, Австрії. Трохи зняли стрес в одному з найулюбленіших міст Європи. А ось на другу частину питання "Навіщо я полетіла?" ви не дуже звернули увагу. Так як англомовний варіант треку "Танцюю" You Gimme Lovin зайняв перші позиції в чартах Австрії, Норвегії, Німеччини, Швейцарії та ін нас з Захуром запросили на інтерв'ю Європейські журнали, телеканали, Інтернет-видання", - похвалилася Камалія.

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