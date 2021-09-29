Відомий шоумен і блогер Іраклі Макацарія поділився в мережі "небезпечними" кадрами зі зброєю
Як повідомляє Politeka.net, колишній учасник реаліті-шоу "Холостяк" грузин Іраклі Макацарія, який отримав широку популярність серед українських глядачів, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Так, цього разу красень поділився кадрами, мабуть, зі зйомок фільму, на яких постав у войовничому образі.
На знімках Іраклі зображений, мабуть, на військовій базі, де зараз походить навчання, щоб у фільмі перевтілиться в свого героя повністю. Перед камерою шоумен позує у військовій камуфляжній формі, а в руці тримає автомат. Завершують цей образ модні сонцезахисні окуляри.
У підписі до публікації Макацарія написав: "Підготовка до нашого фільму знаходиться в активній фазі, яка включає щоденні вчення на базі спеціального підрозділу. Я сподіваюся, що у мене вийде повністю перевтілитися в мого героя, щоб бути максимально органічним". Шанувальники в захваті від нового образу колишнього "Холостяка", його засипають компліментами в коментарях до фото.
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