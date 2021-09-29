Телеведуча Катя Осадча, дружина Юрія Горбунова, показала, як можна поєднувати роботу і Материнські обов'язки

Як пише Politeka.net, кадрами зірка поділилася на своїй сторінці в Instagram.

Осадча народила малюка тільки 19 серпня, але в декрет вона вирішила не йти, і продовжує активно займатися кар'єрою. На нових кадрах вона показала. Як годує дитину в той час, як її гримують для чергової зйомки.

«У когось Підготовка до зйомок, а у когось вечеря»,-написала вона.

Також Катя показала остаточний образ, який виявився досить стриманим. Вона була одягнена в чорний піджак і білу сорочку, яку застебнула на всі гудзики. При цьому обличчі телеведучої закривала захисна маска.

«Бонд. Джеймс Бонд», - підписала фото Осадча.

Як відомо, у Каті Осадчої є троє дітей. Першого телеведуча народила бізнесмену Олегу Поліщуку, з яким розлучилася ще в 2004 році.

Другим чоловіком телезірки став актор, шоумен і продюсер Юрій Горбунов. Шлюб вони оформили в 2017 році. У пари є старший син Іван, а нещодавно на світ з'явився молодший-Данило. При цьому Горбунов вже жартує, що чекає від Каті в 40 років ще дочка, яку назвуть Марічка.

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