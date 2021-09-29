Телеведучий Юрій Горбунов поділився кумедним кадром далеко від дружини Каті Осадчої

Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий актор, шоумен Юрій Горбунов, у якого нещодавно народився син з Катею Осадчою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Схоже, артист відправився на гастролі з театром, адже у своєму мікроблозі він показав кадр з колегами-акторами після вистави.

На фотографії ошатний Юрій позує в чорному піджаку з білосніжною сорочкою і метеликом, він весело посміхається і фотографує. Поруч з ним на знімку видно відомого українського актора Олексія Вертинського і актрису і телеведучу Лілію Ребрик. На передньому плані видно гарний пишний букет, але не зрозуміло, хто саме тримає його в руках. Схоже, всі вони троє грали у виставі в Харкові.

У підписі до фото Горбунов написав: "Харків дякуємо Вам! Ви чудовий глядач!". Шанувальники в коментарях почали засипати трійцю компліментами: "Перший", "Клас", "Спасибі", "Які красиві".

Нагадаємо, "Припини": Юрій Горбунов публічно підняв болючу для Осадчої тему і отримав відповідь.

Як повідомляла Politeka, Осадча показала, як насолоджується яскравими моментами з новонародженим сином: "Маленька грудочка щастя".

Також Politeka писала, що Горбунов з Осадчою показали новонародженого сина, вийшовши разом на прогулянку: "Ну які ви милі".