Телеведучий Юрій Горбунов поділився кумедним кадром далеко від дружини Каті Осадчої
Як повідомляє Politeka.net, відомий український телеведучий актор, шоумен Юрій Горбунов, у якого нещодавно народився син з Катею Осадчою, часто радує шанувальників яскравими публікаціями в своєму Instagram. Схоже, артист відправився на гастролі з театром, адже у своєму мікроблозі він показав кадр з колегами-акторами після вистави.
На фотографії ошатний Юрій позує в чорному піджаку з білосніжною сорочкою і метеликом, він весело посміхається і фотографує. Поруч з ним на знімку видно відомого українського актора Олексія Вертинського і актрису і телеведучу Лілію Ребрик. На передньому плані видно гарний пишний букет, але не зрозуміло, хто саме тримає його в руках. Схоже, всі вони троє грали у виставі в Харкові.
У мережі порівняли дитячі фото Кіркорова і сина Пугачової, вибухнув скандал: "Копія свого батька"
"Таємна дружина" Олега Винника у блискучому міні зачарувала природною красою: "Найважливіше..."
Дружина продюсера "Квартал 95" вразила формами, прикрившись квітами: "Вогонь-дівчинка"
Дікусар не став мовчати після ефіру "Танців з зірками": "Зі мною це відбувалося 15 років тому"
Раптово зупинилося серце відомого українського артиста, йому було всього 40 років: "Це велика втрата"
У підписі до фото Горбунов написав: "Харків дякуємо Вам! Ви чудовий глядач!". Шанувальники в коментарях почали засипати трійцю компліментами: "Перший", "Клас", "Спасибі", "Які красиві".
Нагадаємо, "Припини": Юрій Горбунов публічно підняв болючу для Осадчої тему і отримав відповідь.
Як повідомляла Politeka, Осадча показала, як насолоджується яскравими моментами з новонародженим сином: "Маленька грудочка щастя".
Також Politeka писала, що Горбунов з Осадчою показали новонародженого сина, вийшовши разом на прогулянку: "Ну які ви милі".