Треба ж таке придумати

Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею на шоу "Співають всі", заінтригувала новими кадрами

Анастасія Приходько знімається в шоу "Співають всі", ставши однією з 100 суддів. Завдяки проекту Популярність артистки знову зросла. Зараз на сторінку в Instagram Приходько підписані 100 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться не тільки своєю творчістю, а й подробицями життя.

Дає співачка і різні інтерв'ю. Кадрами підготовки до одного з таких вона заінтригувала користувачів мережі, передає Politeka.net.

На зйомку вона прийшла в єлегантному вбранні бежевих відтінків.

Приходько показала, як їй кріплять мікрофон і дають деякі вказівки. При цьому співачка попередила, що любить активно жестикулювати руками.

"Я шевелюшка в кадрі", - сказала вона.

"Ну як таке слово можна було придумати», - здивувалася пізніше співачка сомой собі.

"Міс фантазія", – відреагували фоловери співачки.

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