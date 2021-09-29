Відома співачка Анастасія Приходько, яка стала суддею на шоу "Співають всі", заінтригувала новими кадрами
Анастасія Приходько знімається в шоу "Співають всі", ставши однією з 100 суддів. Завдяки проекту Популярність артистки знову зросла. Зараз на сторінку в Instagram Приходько підписані 100 тисяч користувачів Мережі, з якими вона ділиться не тільки своєю творчістю, а й подробицями життя.
Дає співачка і різні інтерв'ю. Кадрами підготовки до одного з таких вона заінтригувала користувачів мережі, передає Politeka.net.
На зйомку вона прийшла в єлегантному вбранні бежевих відтінків.
Приходько показала, як їй кріплять мікрофон і дають деякі вказівки. При цьому співачка попередила, що любить активно жестикулювати руками.
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"Я шевелюшка в кадрі", - сказала вона.
"Ну як таке слово можна було придумати», - здивувалася пізніше співачка сомой собі.
"Міс фантазія", – відреагували фоловери співачки.
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