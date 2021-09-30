Відома співачка Настя Каменських згадала в компанії близької колеги, як відпочивала закордоном

Настя звикла показувати своє життя на огляд публіки, причому зірка намагається демонструвати свої образи при кожному зручному випадку. Цього разу Каменських вирішила згадати про свій жаркий відпочинок на курорті з колегами.

Знімок Настя опублікувала, щоб привітати свого менеджера:

"Лерочка, @upintothesky мало того, що ти супер професіонал у всьому, ти ще й дуже хороша і добра людина. Нехай всі твої мрії збудуться і голова паморочиться від щастя, кожну секунду» - висловилася Каменських під спільним фото зі своїм менеджером.

Шанувальники почали нахвалювати зірку і її колегу:

"Мої лялечки🔥; можна теж по обніматися з вами? 😂 ; Класно, коли відносини з командою дружні, і в той же час, результативні 🙌; Бомба; 😍Милашки; Лерчик найкраща! 🤍 ; Класна Малятко 😍; Красиво!; Cool; красуні😍 неймовірно красиві дами🔥».

Також в Instagram у зірки з'явилося фото, зроблене в домашній обстановці. Настя позувала в білому мініатюрному купальнику.

Вона сперлася на стіл, виставивши на загальний огляд свою «п'яту точку». При цьому все одно не всі шанувальники оцінили соковиті форми зірки. Зате, судячи з фото, їх оцінив чоловік співачки, відомий продюсер і виконавець Потап.

Нагадавши, Каменських на одній сцені з легендарною співачкою не стримала почуттів: "Так тряслася...".

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