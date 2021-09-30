Відома українська телеведуча Ольга Фреймут розповіла, як правильно цілуватися при зустрічі зі знайомими

Як передає Politeka.net, Ольга Фреймут є відомою телеведучою. Також вона займається спікерством на різних освітніх платформах і навчає українців правилам етикету в різних ситуаціях.

Так, цього разу телеведуча поділилася новим відео на своїй сторінці в Instagram. Як відомо, Ольга навчає українців етикету. Вона вирішила розповісти, як правильно цілувати знайомого при зустрічі.

"Як правильно цілуватися при зустрічі. Ось так? (показує)

Ні-ні. Поцілунок тільки так називається - поцілунок. А насправді дуже інтимна справа. При зустрічі ми його лише імітуємо і не торкаємося губами до шкіри нашого знайомого", - поділилася Ольга Фреймут.

Користувачі мережі прокоментували відео Ольги: "Дилюсь із задоволенням! Люблю ваші ролики про етикет!", "А навіщо тоді взагалі так робити. Не найкраще просто сказати: Здрастуйте чи Привіт", "Супер!!! Треба деяким відправити відео. А то оближуть", "Тобто етикет - це лицемірство? Навіщо взагалі тоді імітувати? Ви, Оля, пропагуєте лицемірство виходить: (".

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